"Nu is Tom Boonen nog niet klaar voor Le Mans, dat weet hij zelf ook"

"Let op, je kan redelijk snel zijn of écht snel zijn in een auto", merkt hij op, "maar ik ken Mathieu: met zijn ambitie en zijn karakter zal zijn slaagkans ook in de autosport groot zijn."

"Veel geracet heeft Mathieu nog niet, maar hij voelt een auto wel aan. Ik ben al vaak met hem meegereden en dan valt me op dat hij er feeling voor heeft", vertelt autocoureur in race-instructeur Sam Dejonghe op onze Facebookpagina .

Over Tom Boonen: "Hij laat mooie dingen zien"

Voor Mathieu van der Poel is racen een hobby naast koersen winnen, voor Tom Boonen is het bittere ernst geworden. "Sinds zijn fiets aan de kant staat, heeft hij veel vordering gemaakt", vindt zijn teamgenoot Sam Dejonghe. "We zijn goeie vrienden en hij weet dat ik eerlijk met hem ben."

"In het begin van zijn autosportcarrière is er tijd verkwist, de coaching zat niet goed of die was er zelfs niet. De voorbije 2 jaar gaat Toms curve wel omhoog en laat hij mooie dingen zien."



Zo mooi dat Boonen al de iconische 24 Uur van Le Mans kan rijden? "Die droom is realistisch, alleen al om dat zijn naam deuren opent bij teams en sponsors", weet Dejonghe.



"Ik twijfel ook niet aan zijn kwaliteiten, maar nu acht ik Tom er nog niet 100 procent klaar voor. Dat weet hij zelf ook. Als hij de racefinesses beter beheert wel en dat kan al over een jaar zijn."