Ronaldinho praat over gevangenschap: "Ik bid dat alles in orde komt"

"Het was een harde klap. Ik had niet gedacht dat ik dit zou meemaken", vertelde Ronaldinho aan het Paraguayaanse dagblad ABC Color.

De Braziliaanse voormalige superster werd begin maart samen met zijn broer Roberto Assis opgepakt omdat ze Paraguay met vervalste paspoorten wilden binnengeraken. In totaal zat de tweevoudige Wereldvoetballer van het jaar 32 dagen achter de tralies.

"We waren totaal verrast toen we vernamen dat de documenten niet legaal waren", zegt Ronaldinho. "Sindsdien is het altijd onze bedoeling geweest samen te werken met het gerecht, om de feiten uit te klaren. We hebben tot vandaag alles aan justitie verteld wat ons werd gevraagd."

Ronaldinho reisde naar Paraguay om zijn biografie te promoten en een onlinecasino te openen. Het geloof helpt hem deze moeilijke periode door te komen.

"Ik bid heel de tijd dat alles goed komt en dat het hopelijk snel voorbij mag zijn", onderstreepte hij. Waar de Braziliaan nu het meest naar uitkijkt is "zijn moeder een kus te kunnen geven".

In de gevangenis werd Ronaldinho druk omringd en speelde hij onder meer voetbal met zijn celgenoten.

"Voetballen, handtekeningen uitdelen, foto's laten nemen, het maakt deel uit van mijn leven. Ik zou niet weten waarom ik het niet zou doen, zeker niet met mensen die zo'n moeilijke periode in hun leven doormaken", besloot hij.