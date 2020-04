Opvolger voor 'The Last Dance' in de maak: Kobe Bryant werd gefilmd voor docu

Fans van The Last Dance, de documentaire over het laatste jaar van Michael Jordan bij de Chicago Bulls, kunnen zich binnenkort verlekkeren op een gelijkaardige docu over Kobe Bryant. De onlangs overleden basketbalster werd tijdens zijn laatste seizoen ook gevolgd door een cameraploeg.

Die cameraploeg kon Bryant en zijn ploegmaats filmen in de kleedkamer, in de trainingszaal en op het vliegtuig van de Lakers. Volgens ESPN-journalist Baxter Holmes heeft Bryant voor zijn dood heel wat beelden al gezien en daar zijn mening over gegeven.

Het was niet de bedoeling om de documentaire een van de komende jaren zou uitgebracht worden en de dood van Bryant zou die plannen niet veranderen. Bryant betaalde de cameraploeg zelf om de touwtjes zelf in handen te kunnen houden.

In het laatste seizoen van Bryant eindigden de Lakers het seizoen met het slechtste rapport uit de clubgeschiedenis: 17 zeges en 65 nederlagen. Maar Bryant eindigde wel met een gedenkwaardige 60 punten tegen de Utah Jazz in zijn laatste match. Eind januari overleed hij samen met zijn dochter Gianna in een helikoptercrash.