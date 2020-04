Advies van Roy Keane voor voetballers: "Lever geen loon in"

De voetbalcompetities in Engeland en dus ook de Premier League liggen sinds 13 maart stil door de pandemie. Sommige clubs uit de Premier League hebben personeel op tijdelijke werkeloosheid gezet en spelers bij sommige clubs, zoals Arsenal, hebben loonvermindering aanvaard.

"Zoals ik het nu bekijk, en zeker als ik mijn afscheid bij Manchester United in mijn achterhoofd houd, dan zou ik zeker geen loonvermindering aanvaarden als ik bij een van de topclubs in de Premier League zou spelen", zegt Roy Keane.

De nu 48-jarige Ierse ex-middenvelder van Manchester United nam tijdens zijn carrière al geen blad voor de mond en doet dat nu ook niet. "Ik besef dat er druk uitgeoefend wordt op de spelers, maar niemand heeft zich te moeien met je loon. Jij bepaalt wat je doet met je loon en niemand anders."

"We moeten het idee opgeven dat spelers moeten toegeven om hun clubs te redden. Die clubs, met vaak aan het roer een miljardair, zijn altijd de eersten om te bij onderhandelingen te zeggen dat het niets persoonlijks is, maar wel business. Zo werkt het nu eenmaal in de ene richting en dus ook in de andere."