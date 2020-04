Liverpoolspelers houden conditie op peil met videotrainingen

Terwijl in ons land hier en daar voetballers weer op de club komen trainen, houdt Liverpool-coach Jürgen Klopp zijn spelers thuis. Elke ochtend organiseert hij een videotraining met zijn team.

"Ik had nooit gedacht dat ik er plezier aan zou beleven", vertelt Klopp. "Het doet de jongens ook echt deugd. Om 10u beginnen we aan de training, maar om 9.30u bellen de spelers al in."

"Gelukkig leven we in 2020 en niet in de jaren 80. Dankzij de technologie hebben we nog veel sociaal contact. Dat maakt een groot verschil", weet de Duitse topcoach ook.

Spelsystemen instuderen doet Liverpool nu uiteraard niet. Met de videotrainingen moeten de spelers vooral hun conditie op peil houden.

Om binnenkort eindelijk de eerste titel sinds 1990 te vieren? Op 9 speeldagen van het einde staat Liverpool maar liefst 25 punten voor op eerste achtervolger Manchester City. De titelverdediger moet wel nog een match extra spelen.