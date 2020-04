Duitse voetbalclub verkoopt maar liefst 125.000 tickets voor onzichtbaar duel

Een ticket voor de match op 8 mei kost 1 euro in de fanshop van Lokomotive Leipzig. Gisteren waren er meer dan 125.000 stuks over de toonbank gegaan. Niet alleen de eigen fans, maar ook supporters van rivalen kochten een kaartje.

Daarmee heeft Lokomotive Leipzig zijn doel gehaald. Met 125.000 tickets overtreft de Duitse vierdeklasser het bezoekersaantal uit 1987. Toen speelde het team voor 120.000 toeschouwers in Leipzig de halve finales van Europacup II tegen Girondins Bordeaux. Na strafschoppen schoot de voormalige Duitse landskampioen uiteindelijk door naar de finales, waarin het zijn meerdere moest erkennen in het Ajax van Marco van Basten (1-0).

In 2020 zal het bij een imaginaire wedstrijd blijven, want het Zentralstadion (lees: de Red Bull Arena) biedt tegenwoordig plaats aan maximaal 43.000 supporters. En in het Bruno-Plache-Stadion, waar Lokomotive nu voetbalt, zijn nog geen 10.000 fans toegelaten.