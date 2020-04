Real-spelers leveren 10 tot 20 procent in en sparen zo werknemers van de club

Real Madrid laat weten dat er witte rook is in Bernabeu. De onderhandelingen met de spelersgroep en staf hebben een akkoord opgeleverd waarbij Eden Hazard, Thibaut Courtois en hun ploegmaats 10 procent van hun salaris inleveren. Dat percentage kan oplopen tot 20 procent als de Spaanse competitie niet meer hervat wordt.

Door de coronacrisis loopt Real Madrid heel wat inkomsten spaak, maar dankzij de inspanning van de spelers hoeft er niet drastisch gesnoeid te worden in de vergoedingen die de andere werknemers in de club ontvangen.

De druk op Real Madrid was de voorbije dagen en uren toegenomen. Middenvelder Toni Kroos had zich niet populair gemaakt met de melding dat hij niet wenste in te leveren.

Kroos stelde voor om volledig uitbetaald te worden en om de keuzevrijheid te bewaren om ergens zijn steentje bij te dragen. Die uitspraak zette kwaad bloed in Spanje, maar Real heeft nu toch een collectief akkoord.