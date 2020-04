Licenties 1A en 1B: wie krijgt een licentie en wie niet?

Vandaag hebben alle profclubs in 1A en 1B te horen gekregen of ze een licentie hebben voor volgend seizoen. Standard, Oostende en Moeskroen kregen een njet in 1A, Lokeren, Lommel, Roeselare en Virton in 1B. De 17 andere clubs kregen goed nieuws. Wij lijsten de situatie voor u op.