Licentiecommissie brengt slecht nieuws voor Moeskroen, dat naar BAS stapt

Moeskroen en zijn licentie, het is elk jaar een onderwerp van discussie. Ook de voorbije seizoenen werd de licentie van Moeskroen meermaals in vraag gesteld of aangevallen, maar juridische procedures van tegenstanders bleven toen zonder gevolgen.

Deze keer heeft Moeskroen zelf slecht nieuws gekregen van de licentiecommissie, zo bevestigt de eersteklasser op zijn website. Moeskroen meldt dat hoofdaandeelhouder Pairoj Piempongsant al enkele maanden op zoek is naar nieuwe investeerders.

Volgens Moeskroen evolueerden de onderhandelingen gunstig, tot het coronavirus opdoemde. "Toen ons dossier moest worden ingediend, konden we de continuïteit van de club dus niet garanderen", klinkt het.

Moeskroen verschuilt zich dus achter de onzekere economische tijden, maar voegt er meteen aan toe dat het over een "crisisbudget" beschikt en tekent beroep aan tegen de beslissing van de licentiecommissie. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport BAS zal uiterlijk 10 mei oordelen.

"We hebben vertrouwen dat we bij het BAS de licentie zullen behalen", luidt het. "We zijn nog altijd optimistisch dat de huidige gesprekken ondanks de mondiale gezondheidscrisis gunstig kunnen evolueren."