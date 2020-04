CCC zet deel van personeel (tijdelijk) op straat, Van Avermaet moet inleveren

Er wordt al weken niet meer gekoerst in Europa en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt.

Wielerploeg CCC, het team van olympisch kampioen Greg Van Avermaet en Marianne Vos, heeft vandaag drastische maatregelen moeten nemen om de moeilijke periode te kunnen overleven. Zo is een deel van het personeel op straat gezet en is het loon van de renners drastisch verlaagd tot het einde van dit seizoen.

"De crisis heeft een grote impact op onze sponsor CCC (een schoenenfabrikant, red)", legt ploegbaas Jim Ochowicz uit. "Net als alle andere teams komt er momenteel geen geld binnen door een onvoorziene afname van het sponsorgeld."

"Om budget over te houden om opnieuw te kunnen koersen - van zodra dat mag uiteraard - hebben we daarom beslist om een deel van het personeel te laten gaan. Hopelijk kunnen we een groot deel van hen op termijn weer aannemen."

Ook het loon van de renners werd verlaagd tot het einde van het seizoen. "We staan open voor een salarisverlaging. Het is normaal in deze tijden", zei Van Avermaet eerder vandaag.