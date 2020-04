Ultrafietser Maxim Pirard rijdt Ronde rond Vlaanderen: bijna 1.040km en 40u op pad

Hoe ziet het weekend er concreet uit? "Ik vertrek zaterdag om 3u 's ochtends naar La Houppe, op de grens met Henegouwen. Na 400 kilometer fietsen hoop ik in Antwerpen aan te komen met zo weinig mogelijk tussenstops. Dan fiets ik de nacht door naar Limburg richting Maastricht en zondag rijd ik dan de Waalse grens af. Rond 8 uur 's avonds wil ik thuis zijn. Ik gok op een gemiddelde van 29 per uur, maar stiekem hoop ik op 30km/uur. Ik zal zo'n 36 uur op de fiets zitten en zo'n 40 uur onderweg zijn."

"Ik neem de wegen die overal het dichtst bij de grens liggen, dus het wordt veel draaien en keren. Bovendien wil ik alles volgens de huidige regels doen. Je mag niet met de auto ergens heen rijden om te beginnen sporten. Ik fiets dus eerst nog van thuis naar de grens, dat is dus nog eens 30 kilometer erbij. Zo kom ik aan ongeveer 1.040 kilometer. Ik zal ook bijna de hele weg zonder gezelschap fietsen. Het mag met twee, maar alleen is altijd beter."

Maxim Pirard zegt niet snel "neen" tegen een zot idee op de fiets. Vorig jaar fietste hij al van zijn woonplaats naar Albi, naar de rit in de Ronde van Frankrijk die Wout van Aert op zak stak. "Dat was ook iets meer dan 1.000 kilometer. Ik weet dus waar ik dit weekend aan begin, al zal deze rit nog iets zwaarder worden."

"Aan mijn stuur hang ik een zak met 5 kilogram eten"

Met zijn enorme rit vult Maxim Pirard de vele koersloze dagen. Maar het idee ontstond al lang voor de huidige crisis. "Het begon deze winter. Ik begon de route stilletjes uit te stippelen in mijn hoofd. De vraag bleef wel wanneer ik het zou kunnen doen. Na zo'n rit heb je toch wel even wat recuperatie nodig. Maar nu zijn er toch geen wedstrijden door de coronacrisis, de "echte" Ronde van Vlaanderen is weggevallen en het wordt mooi weer. Ideaal eigenlijk."

"Deze dagen probeer ik nog zoveel mogelijk koolhydraten binnen te krijgen. Tijdens de tocht heb ik al eens gekeken waar ik kan stoppen bij een bakker voor water en iets om te eten. Ik neem ook een zak mee aan mijn stuur gevuld met eten. Dat is wel handig. Hoeveel? Dat ga ik deze middag eens uitrekenen, maar het zal toch 5 kilogram zijn."

Staan er nog zotte plannen op het lijstje van Pirard? "Dit is voorlopig het laatste. Al wacht ik nog een beetje af wat er beslist wordt in verband met de wielerkalender. Of ik nog ambitie heb om in het profpeloton terecht te komen? Zeker, ik probeer het nog wel, maar het is niet makkelijk."