Prof arbeidseconomie: "Technische werkloosheid roept ethische vragen op"

"De spelers van Waasland-Beveren krijgen nu in principe 70% van hun brutoloon, maar wel op een zeer laag geplafonneerd loon. Ze zullen dus enorm terugvallen in vergelijking met wat ze anders verdienen."

"Het is onlogisch, want het voetbal draagt vrij weinig bij aan de sociale zekerheid, omdat voetbalclubs een hoge korting krijgen op RSZ-bijdragen. Dat zorgt ervoor dat een voetballer eigenlijk minder bijdraagt dan pakweg een arbeider of een verpleegkundige."

"Alternatief? Zelf beperkt loon betalen"

De hoge RSZ-korting voor voetbalclubs ligt al een tijdje op de onderhandelingstafel, maar de discussie raakte ondergesneeuwd door de coronacrisis. Door nu technische werkloosheid aan te vragen, heeft Waasland-Beveren het item zelf weer op de agenda geplaatst.

"In de toekomst zal het systeem hervormd moeten worden", zegt Stijn Baert. "Voetballers die het meest verdienen, dragen nu het minste bij. We moeten evolueren naar een systeem zoals in de maatschappij, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen."

Had Waasland-Beveren op dit moment een alternatief? "Je kunt zeggen dat het ethisch onverantwoord is wat ze doen, maar als individuele club kun je hen weinig verwijten. Het is de voetbalwereld die de koppen bij elkaar zou moeten steken en de solidariteit laten spreken in deze tijden."

"Het alternatief zou kunnen zijn om geen beroep te doen op de staatskas, maar dat de club een loon uitkeert dat gelijkaardig is aan dat van technische werkloosheid. Dan is het wel nog de club die zelf betaalt en niet de staatskas."

"Als de clubs dan in de toekomst hun weerstand opgeven en de discussie aangaan, is er ook geen probleem meer om in moeilijke tijden aanspraak te maken op het systeem. Dat doen ze nu ook, terwijl ze in gewone tijden proberen om zo weinig mogelijk bij te dragen. Op die manier zijn die RSZ-kortingen niet langer haalbaar."