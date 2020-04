Elise Mertens: "Voorlopig loop ik nog niet de muren op"

Een verrassing was het uiteraard niet, maar ook Wimbledon moet helaas een diepe buiging maken voor het coronavirus. "Het zat in het achterhoofd, maar het is altijd pijnlijk om het op papier te zien", blaast Elise Mertens bij Sporza.

Tot 13 juli worden er al zeker geen tennistoernooien georganiseerd. "Ik probeer momenteel mijn conditie te onderhouden en mijn dagen te vullen. Stilzitten is toch maar niets. Ik hoop binnenkort weer op een tennisterrein te staan, maar nu versterk ik mijn conditie. En ik heb er tijd genoeg voor."

"Of dit dan misschien ook een opportuniteit is? We hebben als speelsters heel weinig tijd tijdens het tennisjaar. We hebben zo'n 2 weken vakantie en dan volgt voor het seizoen een voorbereiding van 6 weken. Nu kunnen we enkele zaken bijschaven."

2020 wordt stilaan een verloren jaar. "Gelukkig hebben we nog een paar weken kunnen tennissen, maar het is voor niemand aangenaam om zo lang thuis te zitten. Ik kom heel weinig buiten, dat is de enige juiste manier om hier mee om te gaan, denk ik."

"Voorlopig loop ik nog niet de muren op. Ik probeer altijd iets te doen. Als ik op een toernooi ben, dan wil ik soms graag thuis zijn. Nu ben ik thuis en wil ik naar een toernooi. Ik hou me bezig, maar ik weet niet of mijn gevoel over 6 weken nog identiek zal zijn."