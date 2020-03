"Dé vraag: gaan onze amateurclubs die waanzinnige lonen straks wel écht kunnen betalen?"

"De meeste clubs kunnen zich vinden in de stopzetting van de competities, aangezien de situatie, net als in de hoogste klasse, stilaan uitzichtloos was", zegt Sporza-voetbaljournalist Tom Boudeweel.



"De clubs zouden bij een eventuele hervatting van de activiteiten 2 wedstrijden per week kunnen gaan spelen om alles rond te krijgen, maar dat lijkt me niet logisch. En stilaan kwamen ook de jeugdtoernooien en het inzaaien van de velden in gevaar, dus ja: ik kan me wel vinden in deze beslissing."

"Ploegen die voor de prijzen aan het strijden waren of tegen de degradatie vochten en nu uit de boot vallen, denken daar anders over. Maar ik denk gewoon dat het gezond verstand gewonnen heeft. Het is een logische beslissing om ermee op te houden en bovendien is er nu het voordeel van de duidelijkheid."

"Natuurlijk is de impact van de stopzetting zeer groot. De spelvreugde, de emotie van winnen en verliezen, ook bij de jeugdspelertjes: dat valt helemaal weg. Al die kinderen die nu maanden niet in teamverband kunnen sporten en hun vriendjes niet meer zien..."

"Maar dit gaat natuurlijk ook over geld, want er zijn plots geen inkomsten meer. Als ik naar HO Kalken kijk, de club waar ik bij betrokken ben: normaal gezien hadden wij dit weekend een steakfestijn, volgende week een schlager-bingo, daarna een jeugdtoernooi en ook nog een penalty-cup om geld in het bakje te brengen."

"Los dan nog van de wedstrijden van de eerste ploeg en het feit dat onze B-ploeg op het punt stond om kampioen te worden in 4e provinciale, met alle feestjes in de kantine die daarbij horen: dan kom je aan een heel mooi bedrag om je budget rond te krijgen en volgend seizoen op te starten."

"Er vallen nu wel wat kosten weg, maar de heraanleg van de velden voor volgend seizoen moeten veel clubs zelf betalen. Als club kun je een kleine financiële buffer inbouwen, maar sommige clubs leunen tegen de limiet aan en sommige gaan er zelfs over..."