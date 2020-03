"We moeten nadenken over ons amateurvoetbal: waarom moeten we amateurs betalen?"

City Pirates in Antwerpen is een speciaal project, het gaat er niet alleen om voetbal. City Pirates is zoveel meer dan een voetbalclub, het is een sociaal project. De club heeft liefst 1.200 jeugdspelers, actief op verschillende locaties in Antwerpen.

Heel vaak komen de kinderen uit kansarme gezinnen en net door dat voetbal hebben ze wat structuur in hun leven. Die structuur dreigt helemaal weg te vallen door de coronacrisis.

“We doen vanalles voor die jongeren om ze bij de club te blijven betrekken

en activiteiten te gunnen via social media enzo", zegt Pradolini.

"Er beweegt wel wat, maar onze grootste zorg is: gaan we die jongeren – die niet in de makkelijkste situaties leven en soms met 8 in een appartement wonen – binnen kunnen houden?”