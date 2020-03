"Wanneer start de competitie? Wat met lidgelden? Het is 1 groot vraagteken"

De teneur over de beslissing was vrij eensluidend en wordt perfect verwoord door Jan Lathouwers, voorzitter van derde amateurclub Wolvertem Merchtem. De stopzetting van de competitie is niet meer dan logisch. "Ik denk het wel, want de gezondheid heeft nog altijd voorrang op het sportieve."

Over de beslissing om kampioenen en dalers aan te duiden op basis van de huidige rangschikking, daar kan uren over gediscussieerd worden. Er is voor de minst slechte oplossing gekozen. "Anders hadden ze de hele competitie moeten schrappen, maar dat is ook moeilijk. We hebben eigenlijk twee derde gespeeld. De clubs die nu promoveren doen dat terecht, denk ik", zegt Lathouwers.

Terecht of niet, er zijn een hele reeks benadeelde clubs, zoals La Louviére in eerste amateur, die het onterecht vindt om zo te moeten degraderen. La Louvière denkt zelfs aan juridische stappen, maar bij de meeste andere clubs willen ze daar, in deze omstandigheden, niet van weten.

Gino Decoeyere van VK Ninove, uit 3e Amateur, legt uit waarom. "Ik vind dat moreel niet verantwoord. Dit is overmacht. De situatie op 12 maart is wat ze is. Misschien konden ploegen zich nog redden of overgaan via de eindrondes. Maar op dit moment kunnen we niet anders. Het is ook niet makkelijk voor de voetbalbond."