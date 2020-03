Cristiano Ronaldo doneert bedden en ventilators voor Portugese corona-ziekenhuizen

Cristiano Ronaldo en zijn zaakwaarnemer doneren 15 bedden, ventilatoren en hartmonitoren voor een vleugel van het Santo Antonio-ziekenhuis in Porto, terwijl 2 vleugels van het Santa Maria-ziekenhuis in Lissabon een mix van bedden, spuiten en ander medisch materiaal krijgen. Uit dankbaarheid worden de 3 vleugels vernoemd naar Ronaldo en Mendes.

Portugal slaagt er voorlopig in beter in de crisis onder controle te houden dan Spanje en Italië. Voorlopig zijn er 2.362 besmettingen vastgesteld en zijn er 29 Portugezen overleden. Nadeel is wel dat de Portugese gezondheidszorg niet al te goed is uitgerust en de problemen bij een echte uitbraak mogelijk niet te overzien zullen zijn.