Turkse topcoach Fatih Terim test positief: "Maak je geen zorgen"

Verschillende voorzitters wilden voortvoetballen in Turkije. De preses van Trabzonspor zei vorige week nog dat er anders meer echtscheidingen zouden zijn, zijn Nigeriaanse speler John Obi Mikel was een andere mening toegedaan en prompt gingen de 2 partijen uit elkaar.

Vorige week donderdag legde de minister van Sport dan toch de voetbal-, volleybal- en basketbalcompetities stil.

Vanavond maakte Fatih Terim bekend dat hij het coronavirus heeft. "Mijn testresultaten voor het coronavirus zijn positief", tweette de 66-jarige coach. "Ik ben in veilige handen in het ziekenhuis. Maak je geen zorgen."

Terim is een van dé voetbalnamen in Turkije. Hij trainde meermaals Galatasaray en de nationale ploeg. Hij was ook even coach in de Serie A van Fiorentina en Milan. Vorig jaar pakte hij de titel in Turkije met Galatasaray, dit seizoen speelde hij in de Champions League tegen Club Brugge.