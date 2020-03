Canada gaat niet naar de Olympische Spelen

Gisteren gaf het IOC voor het eerst voorzichtig toe dat er alternatieve scenario's voor de Olympische Spelen op tafel liggen, al geeft het zichzelf ook nog 4 weken om de juiste beslissing te nemen.

Zolang heeft Olympisch Comité van Canada niet gewacht. De Canadezen lieten weten geen atleten naar Tokio te sturen als de Spelen zoals gepland in de zomer van 2020 zullen doorgaan. Ze drongen er wel op aan om de Spelen gewoon met een jaar uit te stellen.

"Hoewel we ons bewust zijn van de enorme uitdagingen die een uitstel van de Spelen met zich meebrengt, is er niets belangrijkers dan de gezondheid van onze atleten en de hele wereldbevolking", luidt het vanuit Canadese hoek.

Tegelijkertijd met de Canadese beslissing liet ook het Australisch Olympisch Comité zijn atleten weten dat ze zich het best kunnen voorbereiden op een Olympische Spelen in 2021. "Voor ons is het duidelijk dat de Spelen niet in juli 2020 kunnen plaatsvinden", verklaarde delegatieleider Ian Chesterman. "De stress en de onzekerheid beginnen te wegen. Als de Spelen een jaar uitgesteld worden, kan iedereen zich op een correcte manier klaarstomen."