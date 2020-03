"Maandloon inleveren is beter dan spelers in technische werkloosheid zetten"

"Zetterberg deed niet genoeg in verhouding met zijn loon"

Zaterdag ontsloeg Anderlecht Pär Zetterberg. Ik heb de communicatie van Anderlecht daarover gezien en ik begreep het niet heel goed. Er werd gewezen naar de coronacrisis, maar het een heeft met het ander niets te maken.



Dat zal dan wel een communicatiefout geweest zijn waarop Anderlecht heel veel kritiek heeft gekregen. Want nu leek het erop dat Anderlecht zich achter de coronacrisis wou verschuilen om het ontslag van Zetterberg te rechtvaardigen. Maar het ontslag van Zetterberg heeft niets te maken met de coronacrisis. Dat heeft Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt vandaag ook gezegd.

Ook zonder coronacrisis was Zetterberg vandaag geen werknemer meer van Anderlecht. Dat heeft te maken met een kosten-batenanalyse die negatief is uitgevallen. Als je kijkt naar het salaris dat Zetterberg opstrijkt (zoals te lezen stond in de kranten) en hetgeen dat hij ervoor in de plaats deed, dan kan ik me voorstellen dat binnen het besparingstraject van Anderlecht zelfs voor een icoon zoals Zetterberg geen plaats meer was.

Wat Zetterbergs rol was bij Anderlecht is een goede vraag. Zelf gaf hij aan dat hij bezig was met de offensievere spelers en dat hij raad gaf aan de jongeren. Maar in verhouding met het salaris dat hij opstreek, leek me dat volstrekt onvoldoende.

In plaats van kritiek te geven op de mensen die nu de beslissing genomen hebben, kan je je beter afvragen waarom Zetterberg destijds binnengehaald is zonder een duidelijke taakomschrijving. Het kwaad is eigenlijk toen al geschied en het ontslag van Zetterberg is daar alleen maar een gevolg van. Dat is jammer voor een icoon zoals Zetterberg.

Ik lees van supporters: “Het kan zijn dat Zetterberg niet te veel bijdroeg tot de bredere technische staf, maar hij hield ons kalm.” Dat vind ik geen goede motivering om iemand nog langer aan boord te houden.