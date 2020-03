Vangramberen: "Motivatie om te sporten? Voor kinderen een paasei, voor mij glas bier"

"Door het verdwijnen van veel sportevenementen hebben sportjournalisten plots meer tijd, maar daarom ineens veel meer gaan sporten, is niet slim. Ik sportte sowieso al elke dag, maar nu doet het misschien nog net iets meer deugd. Vooral ook omdat je andere lopers, fietsers of wandelaars tegenkomt in de velden. En dat werkt op die manier ook wel verbindend."

Maar Vangramberen is in de eerste plaats ook zelf een fervente loper. Heeft de huidige situatie een impact op zijn eigen sportroutine? "Het heeft natuurlijk een invloed op mijn leven, net als bij iedereen. Ik beweeg nu nog iets meer dan anders. Ik ben papa en dus zijn mijn kindjes thuis. We maken elke dag een lange wandeling, wat trouwens ook goed is, en daarnaast probeer ik nog even iets intensiever te mountainbiken of lopen."

"De vraag kwam vanuit Sport Vlaanderen en vanuit de sportwetenschap", vertelt Vangramberen over zijn engagement voor de actie Blijf Sporten. "Die wereld ken ik natuurlijk als Master Lichamelijke Opvoeding en tijdens de opnames van onze eerste twee reeksen van Wereldrecord hebben we veel contacten gelegd met bewegingswetenschappers."

"Ik ga ook lopen terwijl m’n kindjes meefietsen of we lopen samen met het hele gezin. Je past je tempo aan, je supportert voor mekaar en je probeert je recordjes te breken op je vaste rondje. Dat is heel plezant allemaal. En een paasei als beloning doet wonderen voor de motivatie."

"Het is trouwens ook wetenschappelijk bewezen dat ’s morgens sporten het functioneren van de hersenen verbetert. Kinderen kunnen na het sporten de informatie beter vasthouden. Gaan wandelen werkt heel goed en onderweg komen we spechten, reeën en zelfs everwijnen tegen."

Het is een gekend probleem voor veel ouders. Hoe houd je je kinderen in beweging? Vangramberen neemt ze dus elke dag mee op pad. "Kinderen moet je laten bewegen, want anders kan je er geen land mee bezeilen", lacht hij.

De experts in de open brief roepen op te blijven sporten want de voordelen van sporten zijn eindeloos. "Er is niet alleen het mentale aspect natuurlijk. Er is een heel duidelijk verband tussen voldoende bewegen en een verlaagd risico op infecties. In conditie zijn maakt je weerbaarder, het heeft een heel positief effect op de afweer. Elke keer als je sport ga je ook je ademhalingsspieren trainen en die worden op de proef gesteld door het coronavirus."

"Wel twee belangrijke opmerkingen hierbij. Als je te veel gaat sporten of overdrijven met sport gebeurt de omgekeerde beweging. Dan komt je immuniteit wel onder druk te staan en ben je vatbaarder voor infecties. De spectaculaire afstanden van Naesen of De Vreese proberen te kopiëren is zeker geen goed idee. Integendeel. "

"En hou je nu aan de raadgevingen. Sporten met je gezin of met een vriend of vriendin. En hou afstand. We moeten het koesteren dat we buiten mogen blijven sporten, maar als de richtlijnen met de voeten worden getreden wordt het misschien verboden. En dat zou echt jammer zijn."