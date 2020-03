De Vreese zweet 368 km lang op de rollen: "Ik verwacht tegenprestatie van Naesen"

Nu alle voorjaarskoersen afgelast zijn, zoeken de wielrenners nieuwe uitdagingen. Oliver Naesen reed woensdag met ultrarijder Maxim Pirard 365 kilometer, een route langs de grenzen van Oost-Vlaanderen.

"Wat Oliver deed, wou ik op de rollen doen", reageert Laurens De Vreese. "Mijn vriendin zei dat ik op (het indoorplatform) Zwift een rondje moest kiezen met weinig hoogtemeters. Toen ik een parcours van 3 kilometer zag met 30 hoogtemeters, dacht ik dat dat wel zou meevallen."

Dat rondje was een deeltje van het WK-parcours in Yorkshire. "En dat viel zwaar tegen. Om 6.30u 's morgen ben ik eraan begonnen. Na 125 kilometer was mijn broek doornat. Ik heb toen een sanitaire stop gehouden en een droog koersbroekje aangetrokken."

Uiteindelijk zou De Vreese iets meer dan 11 uur binnen op zijn fiets zitten. "Je wil niet weten wat ik allemaal naar binnen gewerkt heb. 4 bidons energiedrank, 4 flessen water van 1 liter, 1 icetea en 1 koffie. Mijn vriendin is me 's middags ook komen bevoorraden met boterhammen."