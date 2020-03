Bob Verbeeck: "Over 2 weken virtuele Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen"

"Op termijn ook financiële steun bieden aan de zorgsector"

"Als je dat gedaan hebt, krijg je een virtuele medaille en die schenk je aan de echte helden van dit moment: de zorgverleners. De bedoeling is ook om op korte termijn extra fondsen te gaan werven. Die gaan dan richting de zorgsector om ook een financiële steun te geven."

"Daarom hebben we onze evenementen virtueel beschikbaar gemaakt. Je kan je inschrijven op ons platform voor een evenement en dat kan je dan afwerken in de periode waarop het normaal zou hebben plaatsgevonden."

"Veel mensen hadden zich wel al ingeschreven voor onze evenementen. We wilden hen toch dezelfde doelstelling te geven, maar met de beperkingen die er vandaag de dag zijn. Zeker omdat het ook zo belangrijk is om dagelijks te blijven bewegen."

"De bestaansreden van ons bedrijf is mensen stimuleren om elke dag te bewegen", legt Bob Verbeeck uit. "Normaal organiseren we daarom elk weekend loop-, fiets- of wandelevenementen, maar nu kan dat niet meer."

Het is heel belangrijk om in deze tijden toch dagelijks te blijven bewegen. Daarom bieden we al onze evenementen nu virtueel aan.

"Al 300 virtuele medailles uitgereikt"

Ex-veldrijder Sven Nys en voetballer Jelle Vossen werkten mee aan de lancering van dit platform.

Verbeeck: "We hebben de actie pas gisteren opgericht. Na 24u hebben een kleine 3.000 mensen zich aangemeld en zijn er iets meer dan 300 virtuele medailles uitgereikt."



De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen is één van de evenementen die je via Keep Moving nu virtueel kan beleven.



"Over 2 weken komt die wedstrijd online. Via een app, bijvoorbeeld Strava, ga je bijhouden hoeveel kilometer je al gefietst hebt. Die kilometers worden dan elke dag opgeteld, tot je aan het totale aantal van jouw Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen komt. De opties zijn 70km, 120km of 250km."



"Je kan het evenement ook op 1 dag doen, zoals het oorspronkelijk zou zijn, maar dat raden we niet aan. Je kan beter elke dag minimaal 30 minuten bewegen en dat vooral ook niet te intensief doen."