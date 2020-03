Jelle Vossen/Sven Nys in koor: "Blijf bewegen en geef medaille aan zorgverlener"

Oud-veldrijder Sven Nys en voetballer Jelle Vossen lanceerden mee het platform. "Want blijven bewegen blijft - misschien nu meer dan ooit - heel belangrijk. Wie fit is en gezond, is minder snel vatbaar voor virussen." Bekijk hieronder hun oproep (en lees voort onder de video's).

"Doe het voor jezelf en voor de zorgverstrekker"

Golazo wil je helpen om "individueel actief te blijven, binnen of buiten", klinkt het in een mededeling. "Met het nieuwe virtuele beweegplatform Keep Moving willen we mensen stimuleren om te blijven bewegen in hun huis of in de omgeving van hun huis en dit binnen de richtlijnen van de overheid. Zo voegen we een laagje beleving en een virtuele sociale dimensie toe aan solo beweegmomenten."

Maar er is meer! "Als er momenteel iemand in dit land applaus en een medaille verdient, zijn het de zorgverstrekkers wel! Al wie zich connecteert met Keep Moving, beweegt niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de helden uit de zorg."

"Elke virtuele medaille die na een prestatie wordt uitgereikt, gaat naar (iemand uit) de zorgsector. Op die manier steken we hen een hart onder de riem in deze moeilijke periode."

Hoe doe je mee? "Je kan zowat elke wearable of sportapp koppelen met het platform en je kiest één van de virtuele evenementen van die week. Elke week bieden we andere evenementen aan die normaal ook in hun gewone versie zouden plaatsgevonden hebben."

"Iedereen krijgt meerdere dagen de tijd om de uitdaging af te werken en kiest dus zelf zijn of haar tempo om de totaalafstand af te leggen. Tijd of klassement zijn niet van tel, integendeel, beweeg met gematigde intensiteit, dat is om meerdere redenen het veiligste en het gezondste."

Keep Moving is gratis en is gisteren van start gegaan met de eerste virtuele sportevenementen: Omloop van Vlaanderen en Dwars door Dendermonde.