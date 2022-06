Sport Vlaanderen stelt ex-atlete en sportpsychologe Eline Berings aan als ethisch consulent

Vlaanderen heeft de voorbije jaren al heel wat stappen gezet om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken met betere procedures, gedragscodes en preventieve maatregelen.



Zo is onder meer elke sportfederatie sinds 1 januari 2021 verplicht om zowel een Aanspreekpunt Integriteit (API) als een tuchtcommissie te hebben voor grensoverschrijdend gedrag.



De aanstelling van Eline Berings als Consulent Ethiek in de topsport is een extra bouwsteen in het integriteitsbeleid, verduidelijkt minister van Sport Ben Weyts. "Met Eline hebben we iemand met kennis van zaken. Als psychologe en ex-atlete begrijpt ze de veeleisendheid van topsport en zal ze toezien op de uitvoering van een integer topsportklimaat in Vlaanderen."



Berings moet ervoor zorgen dat de voorwaarden voor het creëren van een veilig topsportklimaat grondig worden doorgevoerd. "Ze zal in nauw contact staan met trainers, coaches en andere experten in de omkadering van de topsporters."



"Ze zal zeer gericht, én in samenwerking met ICES (Centrum voor Ethiek in de Sport), zowel preventieve als reactieve initiatieven nemen om de topsporter op alle mogelijke manieren te ondersteunen en erop toe te zien dat ieders integriteit gewaarborgd wordt."



Eline Berings won in 2009 het EK indoor in zaal, in september 2021 zette ze een punt achter haar topsportcarrière.