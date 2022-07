Overleef de rustdag in de Tour met de podcasts van Sporza en VRT

El Tarangu

In de hete zomer van 1996 stroomt het plein voor de kathedraal van Oviedo vol met mensen die afscheid nemen van hun wielerheld 'El Tarangu'. Jose Manuel Fuente, slechts 50 jaar oud, wordt ten grave gedragen. Maar zeven jaar later zit hij tegenover Lucien Van Impe mosselen te eten in het Vlaamse wielerstadje Geraardsbergen. Lucien kijkt hem in de ogen en weet niet wat hij ziet. Heeft zijn oude rivaal werkelijk zijn dood in scene gezet? Of is hier iets anders aan de hand? Eén ding is zeker, iemand liegt. Maar wie? En vooral, waarom? AudioCollectief SCHIK gaat op zoek gaat naar een man die eigenlijk in zijn graf hoorde te liggen.

