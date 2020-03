Lokeren krijgt tot 20 april om faillissement af te wenden: "Er beweegt iets"

De ondernemingsrechtbank zou maandag een vonnis vellen over de financiële situatie van Lokeren, maar de club krijgt nu een maand extra de tijd om het faillissement af te wenden. Tegen 20 april moet voorzitter Louis De Vries een levenslijn van 5 miljoen euro vinden.

"De zaak van Lokeren is uitgesteld door de aanhoudende maatregelen in verband met het coronavirus, waardoor het niet mogelijk is om fysieke zittingen te houden", zegt voorlopig bewindvoerder Kris Goeman. "Maar er beweegt iets in het dossier."

De Vries hengelt naar investeerders, maar ook ex-ondervoorzitter Willy Carpentier toont blijkbaar interesse. Enkele supporters hebben het "Collectief wit-zwart-geel" opgericht. "Het is duidelijk dat iedereen weet dat er iets moet gebeuren om Lokeren te redden", zegt Goeman. "We kunnen deze zaak niet blijven uitstellen, dit kan niet eindeloos aanslepen."

"We weten natuurlijk ook niet wie in staat zal zijn om de club te redden. Wij hebben diverse vragen gekregen uit verschillende hoeken. Het pas opgerichte 'collectief wit-zwart-geel' zal waarschijnlijk alleen geen soelaas kunnen brengen. Ik vrees ook dat de groep rond Carpentier dat niet kan, maar met overleg komt men misschien wel tot een positieve oplossing en ook Louis de Vries hoopt nog kentering te kunnen brengen."