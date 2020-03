Philippe Gilbert deelt videoboodschap: "We komen hier sterker uit"

"We beleven heel moeilijke momenten, de hele gemeenschap en ook wij sporters", vertelt Philippe Gilbert, die zich zijn terugkeer naar Lotto-Soudal helemaal anders had ingebeeld.

"Ook mijn grote doelen, de klassiekers en de monumenten, zijn weg. Dat is nu eenmaal zo. Samen kunnen we ons door deze moeilijke periode slaan. We hebben elkaar nodig. Solidariteit is op dit moment heel erg nodig."

"Ik denk ook aan de organisatoren die maanden aan hun wedstrijd, die nu is afgelast, hebben gewerkt. Aan de vrijwilligers, de seingevers, de ploegen, de staf. Iedereen heeft nu veel tijd om thuis na te denken."

Gilbert blijft trainen en verliest de moed niet, al is dat niet eenvoudig. "Zonder een doel is dat een beetje moeilijk."

"Maar vroeg of laat wordt een datum voor een nieuwe start van het seizoen vastgelegd. Hopelijk volgt het snel en we zullen er hard naar toewerken", zegt Gilbert, die ook zijn aanhang bedankt voor de steunberichten. "Hopelijk hebben jullie iets aan deze video. We zullen hier sterker uitkomen."