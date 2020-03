Geen koersen in België tot 30 april: dus ook geen Scheldeprijs en Brabantse Pijl

Ook alle activiteiten van de nationale ploegen (testen, groepstrainingen, stages, wedstrijden) in alle disciplines en alle categorieën worden afgelast.

"Als gevolg van de beslissing van de UCI en de bijkomende maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad besloten Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB de reeds eerder genomen beslissingen uit te breiden en alle wielerwedstrijden in België op de internationale, nationale en regionale kalender voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines tot 30 april te schrappen", luidt het formeel bij de Belgische wielerbond.

Andere data nog niet aan de orde

Over het verplaatsen van de wedstrijden naar een latere datum, is nog geen duidelijkheid. "De verschillende aanvragen voor het verplaatsen van wedstrijden in de verschillende disciplines op de wielerkalender (regionaal, nationaal, internationaal) zullen op een uniforme wijze interfederaal verwerkt worden."



"Pas nadat de heropstart van de competitie gekend zal zijn, kan overgegaan worden tot het eventueel toekennen van nieuwe datums. We blijven deze toestand, in nauw overleg met de bevoegde federale overheid, opvolgen en zullen indien nodig de maatregelen aanpassen aan de evolutie van de situatie."