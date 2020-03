OFFICIEEL: Ook Ronde van Vlaanderen wordt afgelast

De organisatie bekijkt nog of het mogelijk is om de klassieker op een latere datum te rijden. Daarover is het naar eigen zeggen in overleg met de UCI en vertegenwoordigers van de teams en renners. Het is ruim honderd jaar geleden, van Wereldoorlog I, dat de wedstrijd moest worden afgelast.

"We hopen natuurlijk op een nieuwe datum"

Bij Flanders Classics hielden ze natuurlijk al langer rekening met dit scenario, maar is er bewust gewacht tot er een duidelijk signaal kwam vanwege de overheid. "Er zijn nu strengere maatregelen en de datum is verlengd. Dus was het onmogelijk om de Ronde nog te organiseren", zegt CEO Tomas Van Den Spiegel aan Sporza.

"Leuk is dit niet, maar er zijn op dit moment belangrijkere zaken in het leven dan de koers. We wisten hoe de situatie aan het evolueren was. We gelasten de wedstrijd nu af op 5 april, maar we hopen natuurlijk op een nieuwe datum."

"Daar zijn al een aantal gesprekken over aan de gang. Maar zo lang we niet weten wanneer er opnieuw gekoerst zal kunnen worden, is het heel moeilijk om iets te plannen. Je zou op juni kunnen mikken, maar misschien wordt er dan al gekoerst. Het kan ook later. We moeten zien hoe het evolueert de volgende weken en maanden."

Voor Flanders Classics is de Ronde van Vlaanderen de meest lucratieve wedstrijd van het seizoen. Dit is dus een flinke streep door de financiële rekening. "Die rekening kunnen we nu nog niet maken, maar voor een bedrijf dat in het wielrennen zit is dit natuurlijk een zeer zware financiële aderlating."

"De Ronde is de grootste eendagswedstrijd ter wereld. We zullen moeten bekijken hoe we daar mee omgaan in de toekomst, maar we zijn niet de enige sector die

getroffen wordt."