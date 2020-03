Ook seizoensopener in Formule 1 valt ten prooi aan coronavirus

Eerder deze week was er al een positief coronageval in het hotel vlakbij het Albert Park-circuit in Melbourne. Later raakte bekend dat een teamlid van McLaren ook besmet was. Daarop besliste de Britse renstal om zich terug te trekken uit de Grote Prijs van Australië.

Desondanks zag het er aanvankelijk naar uit dat de race gewoon zou doorgaan. Dat leidde onder meer bij tot onbegrip bij zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die zich openlijk afvroeg waarom er geracet zou worden.

Uiteindelijk heeft de Formule 1 toch beslist om de Grote Prijs van Australië af te gelasten. Over het hele weekend heen werden er zo'n 300.000 fans verwacht in en om Albert Park, waardoor de kans op verspreiding van het coronavirus aanzienlijk was. Daardoor had de plaatselijke overheid al beslist dat er geen toeschouwers toegelaten zouden worden. Niet veel later kondigde de FIA aan dat de race geannuleerd is.