RB Leipzig en Atalanta hebben zich gisteren geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Voor beide teams is dat een unicum. RB Leipzig is aan zijn 2e kampioenenbal toe, Atalanta aan zijn eerste. De spelers van beide teams zijn niet zo bekend, daar willen wij met deze quiz verandering in brengen. Wat weet jij over de basisspelers van gisteren?