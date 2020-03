Victor Campenaerts: "Zege komt op de eerste plaats, dan pas Tokio"

"Verkeer in zeer goede vorm"

In Parijs-Nice krijgen de renners een korte tijdrit over 15,1 kilometer voor de wielen geschoven. En dan weet je dat Victor Campenaerts wil scoren.

"Ik verkeer in zeer goede vorm. Ondanks het slopende weer hier heb ik veel vertrouwen", vertelt de werelduurrecordhouder vooraf aan Sporza.

"Ik had op de gele trui gehoopt, maar in de eerste dag had ik pech op 4 kilometer van de streep. Die ambitie mocht ik dus schrappen", weet Campenaerts, die op meer dan 4 minuten van leider Schachmann staat. "Jammer, maar mijn doel blijft de tijdrit winnen."

15 kilometer vindt Campenaerts niet meteen slopend. "De beklimmingen ga ik hard opknallen, daar zullen we het verschil proberen te maken. En in de slotkilometers moet ik 55 km/u halen. Dat houd ik wel even vol", grijnst hij.