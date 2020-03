"Het kan dat KVM zich ontpopt tot de Poulidor van strijd om Play-off I"

Over de titelstrijd liet Peter Vandenbempt gisteren zijn licht al schijnen. Maar wat verwacht onze voetbalman van de strijd om Play-off I? KV Mechelen (44 ptn), Genk (44) en Anderlecht (43) komen nog in aanmerking voor de 6e plaats. En laat het nu zondag Genk-KV Mechelen zijn. Anderlecht moet naar STVV.

KV Mechelen heeft het een beetje laten liggen thuis tegen Eupen. Het zou kunnen dat het opnieuw net niet lukt. Ze hebben toch een beetje een déjà vu, vrees ik, want ze hebben zich al een paar keer in deze situatie bevonden de voorbije 10 jaar, waarbij het op de valreep net niet gelukt is. De situatie is vergelijkbaar met die van 3 jaar geleden. Toen moesten ze nog een puntje hebben op het veld van AA Gent en verloren ze met 3-0. Nu komt Anderlecht daar ook nog bij, dus het is niet helemaal hetzelfde. En inderdaad, als je jezelf in deze situatie hebt gevoetbald en je kan dan - door omstandigheden - niet winnen van Eupen, dan roep je het toch een beetje over jezelf af. KV Mechelen heeft kansen genoeg gehad om te winnen. Dat had altijd moeten gebeuren. Die dubbele kans die Schoofs op het einde nog mist, is een beetje symptomatisch. Klagen over de penalty die ze niet hebben gekregen, dat zou ik niet doen. Want ik zie ook niet precies wat er verkeerd loopt bij de afgekeurde goal van Eupen. Dus het zou zomaar eens kunnen dat KV Mechelen zich ontpopt tot de Poulidor van de strijd om Play-off I. Altijd net niet. Maar - en dat is nog het meest ongelukkige van allemaal - veronderstel nu dat het volgende week op Genk toch niet lukt voor KV Mechelen, dan gaan ze het seizoen afsluiten met een enorme teleurstelling. Terwijl er alleen maar trots op zijn plaats zou zijn, zoals Wouter Vrancken dat herhaaldelijk en terecht heeft aangehaald, over wat KV Mechelen heeft gepresteerd. Ik herinner mij de strijd om de Supercup nog tegen datzelfde Racing Genk helemaal aan het begin van het seizoen. En dan dachten we: oei oei, KV Mechelen, oppassen dat het niet in de strijd om het behoud verwikkeld raakt. Hoe het ook afloopt zondag, KV Mechelen heeft het gewoon fantastisch gedaan met die ploeg die uit 1B komt.

Genk volgt met evenveel punten op de 7e plaats. Of de kampioen in Oostende door het oog van de naald is gekropen? Ja en neen. De 1e helft was onbegrijpelijk. Iedereen bij Genk kreeg daar kop noch staart aan, in de 1e plaats de trainer zelf. Ik hoorde Dimitri De Condé zeggen dat die woest was aan de rust. En dat kan ik mij voorstellen. Waar Oostende speelde om te overleven en al zijn energie, zijn ziel en zaligheid in die wedstrijd legde, met al zijn beperkingen, gaf Genk helemaal niet thuis. Ook in de duels niet. Het doelpunt was symptomatisch daarvoor. Voetballend was het heel erg zwak. Aan de rust zou je gezegd hebben: wat is Genk hier van plan? Maar op basis van de 2e helft was het verschil natuurlijk toch reuzegroot. Ineens voetbalden ze bevrijd. Natuurlijk hielp het wel allemaal een beetje dat het nog tegen 10 man was. Ze hebben zichzelf dan toch gegeven wat nodig was. Als je het mij nu vraagt: Genk gaat in die thuiswedstrijd tegen KV Mechelen proberen om dat niet meer uit handen te geven.

Een kat met 7 levens in de strijd om Play-off I is Anderlecht: 7-0 tegen Zulte Waregem, 9 op 9, 16 goals in 3 matchen. Misschien zijn zij de lachende derde. Al hoor je ook vaak dat Anderlecht het misschien niet verdient. Dat vind ik wel een vreemde uitspraak, eerlijk gezegd. Wie staat op de plaats waar hij staat op het einde van het seizoen, die heeft dat toch verdiend. Ik zie niet in waarom Anderlecht het minder zou verdienen dan KV Mechelen of Racing Genk. Alleen heb ik wel die laatste paar wedstrijden de indruk dat we voor Anderlecht toch al een beetje in Play-off II-modus zitten: tegen uitgebluste tegenstanders zoals Zulte Waregem, Eupen en oké, Waasland-Beveren zit in puntennood, maar is niet in grote doen. Wat dat betreft is het misschien geen echte waardemeter. Maar aan de andere kant voetbalt Anderlecht wel soepel en maken ze mooie doelpunten. Het voetbal van paars-wit is gestructureerd, aanvallend en gestroomlijnd. Dat hebben ze vaker in het seizoen ook al wel een keer bij vlagen gedaan. Er waren hoge pieken en diepe dalen. Het grote verschil is de efficiëntie. Als Anderlecht in 4 of 5 andere wedstrijden die nu op 0-0 zijn geëindigd en waar ze ook kansen hadden en ze best goed gevoetbald hebben, een beetje efficiënter was geweest, dan stonden ze nu probleemloos op plaats 5, 4 of zelfs 3. Je zou de redenering ook kunnen omdraaien: misschien is het wel straf dat Frank Vercauteren Anderlecht nog op de laatste speeldag zo dicht in de buurt van Play-off I heeft gebracht. Ik hoor andere ploegen die problemen hebben, verwijzen naar een aantal afwezige sleutelspelers. Wel, ik denk dat niemand doorheen het hele seizoen meer spelers heeft moeten missen dan het Anderlecht van Vercauteren. Ze hebben het seizoen eigenlijk afgewerkt zonder spits, zou je kunnen zeggen. Hoeveel heeft die Roofe gespeeld? Ze ontdekken er dan één met Colassin. Na 4 wedstrijden en 3 doelpunten valt die dan weer uit. Op het moment dat Yari Verschaeren boven water komt op Standard, valt hij weer uit. Chadli was dé man: hij valt uit. En er waren ook nog veel problemen in het defensieve compartiment. Als je ziet met welke defensie Anderlecht veel wedstrijden heeft moeten spelen... Ik zeg het: draai de redenering om en dan kan je je misschien afvragen of het niet straf is dat ze daar nog staan. Dus als ze er uiteindelijk nog in sukkelen, dan zou het verdiend zijn.

Hoe ziet Vandenbempt het aflopen?

Ik denk op basis van de thuiswedstrijd van Genk tegen Club Brugge, dat Genk dat niet meer zal afgeven. Ik denk dat ze zich thuis niet gaan laten verrassen tegen KV Mechelen. KV Mechelen heeft toch een flinke klap gekregen, dat zag je ook aan de frustratie op het einde tegen Eupen en het getrek en geduw. Genk heeft zichzelf in de 2e helft op Oostende een boost gegeven. Het is ook de ploeg die dichterbij is gekomen, die een inhaalbeweging heeft gemaakt en het nu thuis kan afmaken. Ik leg mijn eieren toch in het mandje van Racing Genk. Maar je kan wel een heel vreemde wedstrijd krijgen tussen die 2 ploegen. Ze moeten allebei winnen, Genk omdat het qua doelpunten achter KVM staat en KVM omdat Anderlecht om de hoek loert. Zolang het gelijkstaat en de wedstrijd vordert, gaan die allebei aanvallen en kun je gepakt worden op de counter.



Dus ik zou zeggen: om er een geweldige finale van te maken, is het nodig dat Anderlecht ruim op tijd met voldoende doelpunten op voorsprong staat, zodat de 2 ploegen in Genk weten dat ze moeten winnen. Dan kunnen we daar een geweldige wedstrijd krijgen. Maar als je het mij nu vraagt, een week op voorhand, denk ik toch dat Genk het haalt.

