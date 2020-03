Stijn Steels maakt zich weinig zorgen: "Kan Linde Merckpoel hier toch niet kussen"

"Een griep als een andere"

"Voor mij is er nog niet zo veel veranderd", vertelt Stijn Steels aan de start in Hooglede. "We zijn er ook niet zoveel mee bezig, met dat coronavirus, je kan er toch niks aan doen."

"In mijn ogen is het een griep als een andere. Met gezond verstand zullen we er wel komen."

"Ik was mijn handen wat uitgebreider dan anders en ik ben deze week niet bij mijn grootouders langsgegaan. Vooral omdat ik hen niet wil aansteken als ik besmet zou zijn."

En Linde Merckpoel kussen doet Steels nu ook niet. "Neen, want ze is hier nu niet. En nu staat er een man op het podium. Daar begin ik niet aan", lacht de renner van Deceuninck- Quick Step, die vooral niet in quarantaine wil zitten.

"Het is niet leuk om enkele dagen te hoesten en met griep in bed te liggen, maar twee weken vastzitten in een hotelkamer lijkt me toch nefaster voor de conditie van een renner. Daar hebben we meer angst voor, want dan is je voorjaar meteen voorbij."