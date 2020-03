Ook de MotoGP-wedstrijd in Thailand is uitgesteld door coronavirus

"We moeten ons concentreren op de pandemie", zegt minister Charnvirakul. "We dienen de race vandaag dus tot nader order uit te stellen."

De Internationale motorsportfederatie FIM maakte zondag bekend dat de MotoGP-wedstrijd van Qatar, gepland op 8 maart, ook al geannuleerd wordt door het coronavirus.

"Gezien de in Qatar ingevoerde reisbeperkingen die personen uit Italië (en andere landen) treffen, zal de wedstrijd van de koninginnenklasse niet plaatsvinden op het circuit van Losail", klonk het op de FIM-website.

"Wie aankomt na een rechtstreekse vlucht uit Italië of wie de voorbije twee weken in Italië verbleef, moet in Qatar minimaal 14 dagen in quarantaine blijven."

In Qatar zou de eerste manche van het nieuwe MotoGP-kampioenschap gereden worden. Zes rijders in de MotoGP zijn afkomstig uit Italië.