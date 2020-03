Bashir Abdi na zijn Belgische record in Tokio: "Hier had ik stiekem op gehoopt"

Bashir Abdi liep vannacht onze tijd in Tokio zijn 2u06'14" van Chicago 2019 uit de recordboekjes. Zijn 2u04'49" was goed voor een Belgische toptijd, de tweede plaats in de uitslag én de tweede tijd aller tijden van een Europeaan.

"Het is een heel mooie dag geworden. Ik had heel hard voor deze marathon getraind en stiekem had ik op deze prestatie gehoopt", zegt Abdi.

"In de eerste helft van de wedstrijd heb ik achter de kopgroep gelopen. Pas rond kilometer 30 ben ik beginnen op te schuiven. Het was zaak om een groep te vinden die mijn schema zou volgen en dat is perfect gelukt."

"Er was heel veel aandacht voor de Japanner die voor een Japans record ging. Na 30 kilometer versnelde hij en dat was voor mij het goeie moment om wakker te worden en aan mijn inhaalrace te beginnen."

"In mijn laatste kilometers was ik een stuk sneller dan de uiteindelijke winnaar. Dat is mijn manier van lopen, daar train ik op."