Bashir Abdi verpulvert eigen Belgisch record en is tweede Europeaan aller tijden

De 31-jarige Bashir Abdi had zijn vorige record in oktober 2019 in Chicago gelopen: 2u06'14". In Tokio pitste Abdi met zijn 2u04'49" 1 minuut en 25 seconden van die tijd af, een zeer sterke prestatie.

De winnaar in Tokio was de Ethiopiër Birhanu Legese. Zijn chrono: 2u04'15", zo'n halve minuut sneller dan Abdi. Sisay Lemma, nog een Ethiopiër, vervolledigde de top 3 in 2u04'51".