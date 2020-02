Dubbel Europees kampioene 800 meter Natalja Krol geschorst na positieve plas

De integriteitscommissie van de wereldbond World Athletics maakte het nieuws gisteren bekend. Krol testte positief op het gebruik van een vochtafdrijvend middel, dat als maskeermiddel kan dienen.

De 25-jarige Oekraïense was in Amsterdam in 2016 Europa's beste op de 800 meter en deed dat kunststukje 2 jaar later over in Berlijn. Twee keer klopte ze de Française Rénelle Lamote. Krol riskeert een schorsing van 4 jaar.