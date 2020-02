Zidane: "Voor Eden Hazard is dit een heel moeilijk moment"

Zidane: "Hopelijk is Hazard helemaal hersteld bij zijn terugkeer"

Real Madrid ontvangt morgen Manchester City in de 1/8e finales van de Champions League. Maar dat zal zonder Eden Hazard zijn. De Rode Duivel viel afgelopen weekend tegen Levante uit en staat een poos aan de kant met een barst in zijn rechterenkel.

"Natuurlijk baalt Eden", zegt Zidane. "Deze nieuwe blessure is niet alleen heel spijtig voor hem, maar voor heel de ploeg. We weten welke kwaliteiten hij heeft."

"Of hij onder het mes moet of geopereerd had moeten worden bij zijn vorige blessure? Het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen, daar hebben we specialisten voor."

"Ik hoop alleen dat hij Hazard helemaal hersteld is wanneer hij terugkomt. Wanneer dat zal zijn kan ik nu niet zeggen."