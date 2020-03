Roberto Martinez na nieuwe blessure Eden Hazard: "Ik maak me zorgen"

Roberto Martinez was bij beIN Sports uitgenodigd als analist bij een wedstrijd van de Premier League. Maar natuurlijk kwam ook de blessure van Eden Hazard ter sprake.

"Er is een goeie communicatie tussen onze medische staf en de medische staf van Real Madrid", zei Martinez. "Dat is goed, want ik maak me zorgen. Eden is normaal een fitte speler en nu heeft hij problemen aan zijn enkel. Daar is hij enkele jaren geleden aan geopereerd."

"Dit is een heel ongelukkige ontwikkeling. Eden was net op de terugweg na een blessure. Hij had al wat speelminuten verzameld en hij maakte zich op voor de belangrijke match in de Champions League tegen Manchester City."

"Het is triest, omdat Eden normaal een heel fitte voetballer is en deze nieuwe blessure een nieuwe tegenslag is. Hij staat nu al bijna 3 maanden aan de kant en spelers als Eden moeten op het veld staan."