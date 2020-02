Real Madrid: "Eden Hazard heeft stressfractuur in rechterenkel"

"Het ziet er niet goed uit. Hij werd opnieuw geraakt aan dezelfde enkel", sprak Zidane gisteravond onheilspellende woorden over de blessure van Hazard op de persconferentie. De topaankoop van Real Madrid maakte pas vorige week zijn rentree, nadat hij eind november na een duel met PSG-Rode Duivel Thomas Meunier uitgevallen was. Hij liep toen een klein breukje op.

De club koos ervoor niet te opereren, maar Hazard de tijd te gunnen om fit te raken voor de belangrijke slotweken en -maanden van het seizoen. Vorige week deed hij 3 kwartier mee tegen Celta (2-2), gisteren op Levante (1-0) moest hij echter aangeslagen het veld verlaten na 67 minuten.

Vanochtend onderging Hazard de nodige medische onderzoeken. Die wezen op een stressfractuur in zijn enkel. Er zit een haarfijn barstje in het stukje kuitbeen in zijn enkel. Dat was ook het enig wat Real kwijt wou in een erg korte mededeling. Het is niet duidelijk hoe lang Hazard out is. "We wachten de evolutie af", luidt het. (bekijk de beelden van Hazards wissel onder de foto)