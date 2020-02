Carl Berteele: "Belgian Lions deden het tegen Litouwen à la de Cats"

De triomf van de Belgian Lions - nummer 39 van de wereld - tegen Litouwen - nummer 8 - in hun eerste opdracht van de EK-voorronde in Bergen zindert nog na. Basketbalcommentator Carl Berteele analyseert de 86-65. "Ook tegen de B-ploeg van Litouwen was dit een stunt van formaat."

Wat ik eerst en vooral wil zeggen is dat de Belgen aan de match begonnen zijn met het volle geloof in de eigen kansen. Ze hebben de Litouwers direct bij het nekvel gepakt: de eerste score was een driepunter van Mwema, de tweede een driepunter van Tabu: 6-0. De Litouwers kwamen nog even terug, maar de Lions gingen toen door en namen 10 punten voorsprong. Die kloof konden ze makkelijk houden. Alles lukte bijna. Er was een zeer goede verdediging. Zo heeft Serron, die geprezen wordt door zijn medespelers, ontzettend goed gewerkt in de verdediging. Wij zien dat niet altijd. Aanvallend liep het lekker. De Belgen maakten 13 driepunters, maar goed gespreid over de match, zodat er telkens wat kloofjes konden gemaakt worden. Retin Obasohan was de revelatie, maar insiders weten al een beetje wat die gast kan. Hij is 1,86 meter, maar kan heel spectaculair dunken. Die jongen heeft een Nigeriaanse vader, maar is in Antwerpen geboren en getogen. Het is een onvoorstelbaar talent. Hij speelt nu bij Bamberg onder Roel Moors en bloeit daar helemaal open.



Obasohan is een topper in wording die we goed kunnen gebruiken bij de nationale ploeg. Hij speelt spectaculair, is driepuntshotter, kan dunken, doet de bal heel snel rondgaan, heeft zeer veel techniek. Het zou wel eens kunnen zijn dat hij de opvolger wordt van Sam Van Rossom. Misschien niet direct op de spelverdelersplaats, maar wel als een zeer goeie, attractieve vleugelspeler. (lees voort onder foto)

"Litouwen miste toppers, maar de Belgen ook"

Voor de rest was er tegen dit Litouwen heel veel te rapen. Dit was niet het Litouwen dat nummer 8 staat in de wereld. Sabonis, 2,11 m, was er niet bij, net als Valanciunas, 2,13m. Die spelen in de NBA. En de Litouwse topploeg Zalgiris Kaunas speelt in de EuroLeague met 8 Litouwers. Die zijn hier allemaal niet bij, omdat je in deze kwalificatiematchen niet mag spelen met NBA- en EuroLeague-spelers.

Een aantal landen hebben daar last van. Wij iets minder. Maar wij speelden toch ook zonder Van Rossom, Salumu, Lecomte, Bako, Vanwijn. Dus zitten wij toch ook iets zwakker. De 5 die ik noem, zijn bijna de basisvijf. Je zou met die 5 kunnen beginnen.

Dus de mannen die nu op het terrein stonden, hebben gevochten voor wat ze waard waren. Ze weten misschien dat er na hen een paar spelers komen waardoor ze net wel of net niet nog bij de Lions zullen zijn. Ze hebben die kans gegrepen. Collectief was het een topprestatie. Zodra die kloof gemaakt was, wisten de Litouwers van geen hout pijlen meer te maken. Op een bepaald moment zijn er meer dan 30 punten verschil. In het 4e kwart hebben ze het een heel klein beetje laten lopen. Ze winnen met 21 punten verschil. Dat is een enorm grote stap richting het EK, want dit was de grote favoriet in onze groep.

De spelers prijzen Serron voor zijn verdediging en Gjergja voor zijn coaching.

"Misschien is maandag in Denemarken kwalificatie al met 1 been een feit"

Je kunt nu met een gerust gemoed morgen naar Denemarken, in principe de minste ploeg van onze poule. Met Tsjechië moeten we geen rekening houden, omdat die als gastland al geplaatst zijn voor het EK. Dan kan de kwalificatie maandag misschien al met 1 been een feit zijn.

Als je dan naar de reeks ziet: in 2011, 2013, 2015 en 2017 waren de Lions 4 keer op een rij op een EK. Dan denk ik dat er een grote kans is dat ze er opnieuw bij zijn met een totaal nieuwe groep en een nieuwe coach. Coach Gjergja wordt echt geprezen door de spelers. Iedereen is heel tevreden over wat er op training gebeurt, iedereen is tevreden met de rotaties. Het loopt lekker. Dit was een toffe match om te zien dat de Lions dit ook kunnen: à la de Cats, zou ik bijna zeggen. Wie weet zijn ze een beetje geïnspireerd geweest door het succes van de Cats. Ik zou zeggen dat de B-ploeg van Litouwen een maatje te klein was voor de Belgen. Deze stunt van formaat mag nu niet in het niets verdwijnen door bijvoorbeeld in Denemarken te gaan verliezen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Want de ploeg zit nu zo vol vuur. Met z'n allen willen ze naar het EK.