Belgian Lions na stunt tegen Litouwen: "We kunnen nog beter worden"

De Belgian Lions profiteerden optimaal van het Litouwse mistasten. "Zeker en vast. Dario (bondscoach Dario Gjergja, red) heeft ons goed samengebracht. Met deze groep ontbreekt het nooit aan teamspirit, dat heb ik al jaren ervaren. Dat was vandaag te zien op het terrein. Het was superplezant."

Dit was niet het verwachte Litouwen? Mwema: "Misschien niet. Bij die naam verwacht je wel wat meer. Maar iedereen kan eens een slechte dag hebben. Het is niet dat we ons nu beter dan Litouwen gaan beschouwen. Dit is leuk voor één match. Vanaf vandaag is het terug ernst en op naar het volgende."

Mwema opende met een driepunter de score van de match: "Dan begin je zeker niet te zweven, zeker niet in zo'n match tegen Litouwen. Maar de driepunters bleven binnenvallen bij iedereen. Iedereen zat in een goeie flow, iedereen heeft superveel bijgedragen op verschillende facetten: onder meer bij de rebounding. En iedereen kwam ook goed van de bank."

Na 3 quarters stonden de Belgen liefst 68-31 voor. Jean-Marc Mwema was in de wolken: "Die eerste 3 quarters waren van de beste uit mijn carrière: volle overgave, hoog percentage afwerking, topverdedigen. 21 punten tegen in de eerste helft is uitzonderlijk goed."

"We kunnen zeker en vast nog beter worden"

Topschutter bij België was Retin Obasohan met 21 punten. "Hij is een force of nature, nog meer dan ik", lachte Mwema.

Maandag moet de Belgen naar Denemarken, op papier de makkelijkste tegenstander in de groep. Die mag niet onderschat worden. Mwema: "Inderdaad. Ik ben zeker dat de coach van Litouwen dat ook over ons heeft gezegd. Maar wij gaan met dezelfde mentaliteit naar Denemarken. Als we daar ook winnen, zou dat een grote stap betekenen naar het EK."

Bij Litouwen ontbraken toppers als Valanciunas en Sabonis, maar ook de Belgen misten pionnen. "Wij kunnen dus zeker en vast ook nog beter worden. Er zijn nog een paar belangrijkste stukken die we kunnen toevoegen en met wie we kunnen roteren. Dat verhaaltje is nog niet gedaan."

Uitblinker Obasohan: "Dankzij ploegmaten en coaches"

Retin Obasohan nam alle lof in ontvangst: "Dit is een leuke overwinning, maar ik heb mijn ploegmaten meteen gezegd: "Dit is nog maar de eerste, we hebben er nog 5. We moeten elke dag klaar zijn om ons beste beentje voor te zetten. Als we elke dag mentaal en fysiek klaar zijn en goed luisteren naar de coach, hebben we een kans om goeie resultaten neer te zetten."

Had hij Litouwen zo zwak verwacht? Obasohan: "Ik denk niet dat je kunt zeggen dat ze zwak waren. Litouwen is een land met heel veel basketbalgeschiedenis. Hun beste spelers waren er niet, maar bij ons ontbraken die ook."

Waarom ging het zo goed gisteren voor hem? "Door mijn ploegmaten en de coaches. We hebben de voorbije dagen hard gewerkt om zo snel mogelijk ritme te kunnen vinden. Het was intens en ik ben blij dat dat in de match samen is gekomen. Voor mij, maar ook voor iedereen. Dat was mooi om te zien."

"We hebben ook veel ervaring in onze ploeg. Zij brengen die over op de jonge spelers zoals ik om klaar te zijn voor matchen als deze."

België mag vertrouwen tanken: "De eerste stap is nu voorbereiden voor Denemarken. We moeten ons verzorgen om daar klaar te zijn. Daarna kunnen we ons zorgen maken over de toekomst."

Obasohan was topschutter: "Maar ik ben daar niet mee bezig. Ik wil liever deel zijn van het geheel. Dat is altijd mijn motto en passie geweest."