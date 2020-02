"We waren beter dan Manchester United en dat op zich is al mooi"

Alles kan nog voor Club Brugge in de Europa League. Met 1-1 is het nog niet uitgeteld, al wordt het volgende week niet gemakkelijk op bezoek in Manchester. Toch zat er meer in vandaag, dat beseffen de spelers ook. "We moeten proberen om daar een gelijkaardige wedstrijd te spelen."

Mignolet: "We waren de betere ploeg"

Simon Mignolet lanceerde met een uistekende uittrap Dennis voor de 1-0. "Het was niet de eerste keer dat we zoiets probeerden dit seizoen. Dennis is heel snel en het lukte mij om de bal er net achter te leggen. Zo op voorsprong komen is mooi en een assist is heel leuk. Toch had ik ook graag de nul gehouden." "Uiteraard is Manchester United nu de favoriet, maar dat waren ze voor de wedstrijd ook al. Het ligt open en we moeten proberen om daar een gelijkaardige wedstrijd te spelen." Zat er meer in vandaag? "Ik vind het geen gemiste kans. 1-1 tegen Manchester is een goed resultaat. We waren de betere ploeg en dat op zich is al erg mooi. We hadden ook de betere doelkansen en daar mogen we heel tevreden mee zijn." "Op Old Trafford wordt het natuurlijk nog iets anders, met 80.000 mensen die zitten te kijken en met deze jonge ploeg. Hopelijk kunnen we een resultaat neerzetten en iets meebrengen naar Brugge. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn voor dit team."

Vanaken: "Misschien niet rustig genoeg"

Ook Hans Vanaken zat na de wedstrijd met een dubbel gevoel. "We konden hier zeker winnen vandaag. Jammer dat we het nog weggeven. Tot de tegengoal viel, kwamen ze niet in de buurt van ons doel. Martial is natuurlijk heel snel en maakt het ook goed af." "Als je kansen weggeeft, dan weet je dat speler van dat niveau met die kwaliteiten dat ook afstraffen. Dat is de klasse van zo'n team. Dat zagen we ook tegen PSG en Real Madrid bijvoorbeeld." "Jammer dat Kossounou er geen 2-1 van maakt in de tweede helft. Er lag ruimte in de omschakeling om ze pijn te doen en dat is ook een paar keer gelukt. We waren misschien niet rustig genoeg en verloren het overzicht een paar keer. We hebben de kansen gehad om meer te scoren, nu moeten we dat daar maar proberen." "Het is uiteraard niet het beste resultaat om af te zakken naar Manchester, maar we gaan er alles aan doen om ons nog te plaatsen voor de volgende ronden."

De Cuyper: "Niet iedereen krijgt zo'n kans"

Voor Maxim De Cuyper werd het een onvergetelijke avond. Hij debuteerde voor de hoofdmacht van Club Brugge en dat meteen tegen Manchester United. "Twee dagen geleden zei Clement dat ik wellicht zou starten. Ik heb dan 100% toegewerkt naar deze wedstrijd." "Ik voelde wel wat spanning, maar ik was er klaar voor. Ik probeer elke wedstrijd hetzelfde te doen, maakt niet uit of het nu voor de beloften of het A-elftal is. Niet iedereen krijgt zo'n kans uiteraard. Hopelijk kan ik nog veel laten zien. Ik blijf me 100% geven en dan zie ik wel wat de coach doet." "Voor de wedstrijd zei Clement ook dat hij alles op zich zou pakken, mocht er iets verkeerd lopen. Dat gaf ook een extra boost."