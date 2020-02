Marc Willems over CL: "Roeselare en Maaseik hebben het heel goed gedaan"

Hoe straf is het dat Roeselare tussen 3 Italiaanse topteams, 2 Poolse en 2 Russische bij de laatste 8 staat? "Dat is vrij sterk", zegt Willems en hij verklaart zich nader: "Sinds vorig jaar is de Champions League veranderd. Daarvoor was er na de groepsfase een play-off met 12 teams."

"Vaak waren er ook zoals nu 5 poules. De top 2 en 2 derdes mochten door, dus dat was veel haalbaarder. Maaseik en Roeselare hebben die Play-off 12 geregeld gehaald. Nu heb je na de groepfase nog maar 8 ploegen. Bijkomend mogen er in het nieuwe format 3 Italiaanse, 3 Poolse en 3 Russische ploegen inschrijven. We weten allemaal dat dat de 3 sterkste competities zijn. Ook qua financiële middelen."

"Dus uit die 3 landen zijn er al 9 ploegen die kans maken om door te stoten naar de kwartfinales. Dat betekent dat je enerzijds dus wat geluk moet hebben bij de loting. En dat heeft Roeselare gehad. Maar anderzijds moet je ook een perfect parcours rijden."

"Van bij de loting was het duidelijk dat Roeselare een kans had. Ze hadden met het Poolse Kedzierzyn één absolute topploeg in hun groep. Daarnaast was er de Duitse vicekampioen Friedrichshafen en de Servische kampioen Novi Sad. Dat zijn goeie ploegen, maar geen Italiaanse, Russische of Poolse ploegen, geen wereldploegen."

"Roeselare wist dat het bij de 3 beste tweedes moest zijn. En in de andere groepen zaten die andere Italiaanse, Russische en Poolse ploegen. Dus je mag geen enkele steek laten vallen en dat heeft Roeselare dit jaar gekund. Ze hebben van Friedrichshafen en Novi Sad zowel uit als thuis gewonnen. Alle matchen die ze konden winnen, hebben ze gewonnen. Dat is een sterke prestatie."