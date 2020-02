Roeselare loot Civitanova en D'Hulst in kwartfinale CL volleybal

Dat Roeselare bij de laatste 8 zit, is een heuse stunt. Het zat samen met Trentino (Ita), Novy Oerengoj (Rus) en Kemerovo (Rus) in pot 2 van niet-geplaatste teams. Die werken de heenmatch thuis af.

Roeselare kon 2 Italiaanse topteams - het Civitanova van ex-speler D'Hulst of het Perugia van coach Vital Heynen - of een Pools team - Jastrzebski, dat als groepswinnaar doorstootte in de groep van Maaseik - loten. Ook Kedzierzyn zat in pot 1, maar omdat Roeselare daartegen speelde in de groepsfase, kwam die ploeg niet in aanmerking.

Coach Steven Vandemegael wou liefst Jastrzebski, omdat hij daartegen nog een kleine sportieve kans zag. De spelers hadden het eerder voor een weerzien met D'Hulst. En hun wens werd werkelijkheid. De Italiaanse teams worden als onklopbaar beschouwd.