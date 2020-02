Vangramberen ontdekt waarom Pantani zo snel Alpe d'Huez opreed in 1995

36 minuten en 50 seconden, zo veel of beter zo weinig tijd had Pantani op 12 juli 1995 nodig om de 21 bochten van de 13,8 km beroemde alp te bedwingen. De kleine Italiaan met de grote oren deed dat met een gemiddelde van 22,5 km/u. Het lichtgewicht trapte gemiddeld 450 watt naar boven, wat neerkomt op 7 watt per kilogram. Dat is immens.

Ter vergelijking, toen gele trui Geraint Thomas in 2018 iedereen in de Tour uit het wiel reed op Alpe d'Huez, had de Welshman daar 41'16" voor nodig. Met die tijd staat de Tour-winnaar van toen niet eens in de top 100 van de beklimmingen.

Vangramberen trok onder meer naar de windtunnel van professor Bert Blocken in Eindhoven om zelf te ontdekken hoe je het best bergop fietst: "En wat blijkt? Je klimt beter met iemand in je wiel. Dat heeft een positieve impact op de luchtweerstand", legt Vangramberen uit.

Alle antwoorden bij de historische prestatie van Pantani krijg je vanavond in Wereldrecord.