"De Bruyne zal niet denken dat hij zo snel mogelijk uit Manchester weg moet"

In deze aflevering hoort u ook:

"City zal rechtsgeldigheid van Football Leaks proberen onderuit te halen"

We kunnen ons voorstellen dat spelers, bestuurders, de Spaanse toptrainer en vooral de fans van Manchester City sinds afgelopen vrijdag met een erg verveeld gevoel zitten. De club van Kevin De Bruyne mag de komende 2 seizoenen niet aantreden in Europa.

Voorlopig toch, want over de schorsing die de UEFA de club heeft opgelegd, is het laatste woord nog niet gezegd. "Dit is het begin van een zeer lang proces", zei Dries Bervoet in De Tribune.

"City stapt naar het TAS ( Internationaal Arbitragehof voor de Sport) en zal ook proberen verhaal te halen bij de EU en de burgerrechtbank. Interessant is de manier waarop de info verzameld is door de UEFA. Veel info komt blijkbaar van Football Leaks, een Portugees die via hacking veel informatie verzamelde."

"Ik denk dat City zal proberen de rechtsgeldigheid van die informatie onderuit te halen. De man achter Football Leaks zit nu in een cel in Portugal en wordt verdacht van maar liefst 147 verschillende aanklachten. Ik denk dat City vooral op dat soort manieren de zaak zal proberen onderuit te halen."

Ook Stef Wijnants is vrij zeker dat Kevin De Bruyne zich nog niet te veel zorgen maakt op dit moment. "Een schorsing zal niet voor meteen zijn. Ik denk niet dat De Bruyne nu denkt dat hij zo snel mogelijk weg moet uit Manchester."

"De beste advocaten uit de hele wereld zullen op het toneel verschijnen en er zal wel een of andere deal gesloten worden met de UEFA. Als je het mij vraagt, is het wel hoog tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan het opbod van voetbalclubs."