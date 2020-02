Eleven Sports krijgt mediarechten, maar AA Gent en Antwerp liggen dwars

AA Gent stapt niet mee in de collectieve verkoop

Dat de toekenning van het nieuwe voetbalcontract een moeilijke bevalling is, is al een tijdje duidelijk. De komende 5 jaar komen de rechten van het Belgische voetbal in handen van Eleven Sports, dat de Pro League met een bod van - zo wordt gefluisterd - 103 miljoen euro overtuigd heeft.

Dat is meer dan wat de huidige rechtenhouders - Proximus, Telenet en VOO Sports - geboden hadden en de profclubs hebben dus ook voor het eerst de symbolische kaap van 100 miljoen euro gerond.

Maar blijkbaar kon het bod van Eleven Sports niet alle clubs overtuigen. De Pro League meldt dat de mediarechten aan Eleven Sports zijn toegekend, maar dat "AA Gent beslist heeft om niet mee te stappen in de collectieve verkoop van de rechten".

Gent-voorzitter Ivan De Witte had in november in De Tribune al gezegd dat de Pro League op "minstens 120 miljoen euro" moest mikken. Wat de gevolgen van de Gentse zet zijn, zijn nog niet duidelijk.